На місці паркування автомобілів побудують школу з басейном

Департамент містобудування та архітектури КМДА 13 грудня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво загальноосвітньої школи з басейном в 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки, діл. 33, 35 у Дарницькому районі м. Києва. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Замовниками будівництва є комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» і Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Будівництво відбудеться на ділянці площею 3,21 га, половину якої займає футбольне поле. Ділянка розташовується поряд зі Слов’янською гімназією.

Територія, на якій планується зведення школи зараз використовується як місце паркування автомобілів.

Департамент містобудування та архітектури КМДА 13 грудня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво загальноосвітньої школи з басейном в 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки, діл. 33, 35 у Дарницькому районі м. Києва. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Замовниками будівництва є комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» і Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Будівництво відбудеться на ділянці площею 3,21 га, половину якої займає футбольне поле. Ділянка розташовується поряд зі Слов’янською гімназією.

Територія, на якій планується зведення школи зараз використовується як місце паркування автомобілів.

Будівництво цієї школи було передбачено Детальним планом території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова, затвердженим ще у 2012 році. У ДПТ зазначається, що школа має бути розрахована на 1720 місць.

Осокорки-Позняки є одними з найбільш густонаселених житлових масивів столиці, а дошкільні та шкільні заклади тут – переповнені. Торік ЗМІ повідомляли, що Слов’янська гімназія наповнена на 170% – в ній навчається 2125 учнів в 66 класах замість проектних 40. Усі приміщення включно з гардеробом, вчительськими і зонами відпочинку переобладнані під класи. У листопаді 2021 року КМДА видало розпорядження здійснити у 2022 та 2023 роках реконструкцію будівлі Слов’янської гімназії з надбудовою нового (четвертого) поверху

Джерело: nashigroshi.org