На Харківському шосе боєць АТО вистрибнув з 14-го поверху

12 грудня, вранці, біля одного з під'їздів житлового будинку на Харківському шосе, 168г виявили тіло чоловіка.

Прибулі на місце правоохоронці розповіли, що загиблий - 28-річний учасник АТО, який проживав в сусідньому будинку, він зник 04 грудня. За попередньою інформацією, рано-вранці чоловік зайшов у перший під'їзд будинку, піднявся на 14-й поверх.

Там він вживав спиртні напої, після чого вистрибнув із загального балкона

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Відзначається, що він вже намагався раніше накласти на себе руки.

На місці працювали лікарі швидкої допомоги, патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.