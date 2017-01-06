На Харківському шосе автомобіліст розстріляв мотоцикліста

24 травня, ввечері на Харківському шосе невідомий зловмисник розстріляв мотоцикліста.

За інформацією керівника відділу комунікації поліції Києва Оксани Блищик, близько 21.30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на Харківському шосе. Як виявилося, в потерпілого, який їхав на мотоциклі, під час руху кілька разів вистрілив невідомий з автомобіля. Кулі влучили в чоловіка, останній проїхав кілька метрів і впав.

Лікарі, яких прибули на місце події, вже нічим не змогли допомогти потерпілому. Від отриманих кульових поранень мотоцикліст помер.

Поліцейські оглянули прилеглу територію, опитали свідків та встановили, що зловмисник втік на автомобілі «Seat» жовтого кольору.

Наразі правоохоронці розшукують вбивцю.

Тих, хто став свідком цієї події або має іншу корисну для слідства інформацію, просять звернутися до найближчого управління поліції або зателефонувати на 102.