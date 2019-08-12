На Харкіському шосе розпочали децентралізацію теплопостачання.

На Харківському шосе здійснена децентралізація теплопостачання: неефективний центральний тепловий пункт замінили на будинкові індивідуальні теплові пункти.

Теплопункти у 18-ти будинках дозволяють не лише вирішити проблему недогріву та якості послуг, але й дають мешканцям цих багатоповерхівок 20% економії. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час інспекції об’єкту.

За його словами, центральний тепловий пункт (ЦТП) на Харківському шосе, 148б забезпечував опалення, холодне та гаряче водопостачання 18 секцій житлових будинків.

Також у рамках зазначеної реконструкції під час заміни у 1,5 рази зменшена протяжність теплових мереж. Нові попередньо ізольовані трубопроводи дають змогу знизити кількість тепловтрат у 4 рази.

Саме тому в кожному житловому будинку, який був підключений до ЦТП, збудували індивідуальні теплопункти та насосні станції протипожежно-питного водопостачання. Для повноцінного забезпечення будинків теплом та водою загалом змонтували 18 ІТП та 17 насосних станцій», – повідомив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв зауважив, що зараз тут активно ведеться відновлення благоустрою – засипається ґрунт під газони, формуються доріжки з асфальтобетону тощо.

Роботи планують завершити до кінця серпня.

Посадовець нагадав, що децентралізація неефективних котельних або центральних теплопунктів є одним із пріоритетів.

«Так, ми вже виконали перепідключення від проблемної приватної котельні «Бонвояж», подібні роботи також проводяться на котельні ХОЗО МВС.

Децентралізація – це відхід від неефективних та проблемних теплоджерел і забезпечення постачання тепла більш надійним та безпечним шляхом», – сказав він.