На Гмирі африканці побилися з місцевими жителями.

В ніч на понеділок 12 серпня на вул. Бориса Гмирі, 6 спалахнув конфлікт між місцевими жителями і групою африканців, який переріс в бійку.

Зокрема, чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, попросив громадян іноземної держави зробити тихіше музику в машині. Зауваження їм не сподобалося і вони намагалися наїхати на місцевого жителя. У підсумку він розбив в машині африканців лобове скло.

Після інциденту між опонентами зав'язалася бійка, в результаті якої постраждали двоє місцевих жителів. Їх госпіталізували. На місце НП прибули патрульні, які затримали іноземця, який нецензурно виражався в їх адресу і погрожував вбити одного з чоловіків.

До того ж другий іноземець поводився агресивно і намагався вибити камеру з рук журналістів.

При цьому іноземця, який вів машину, перевірили на Драгері. Прилад показав 0,29 проміле алкоголю при допустимій нормі в 0,2 проміле.