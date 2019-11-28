НА ЕСТАКАДІ ПІВДЕННОГО МОСТУ ОБМЕЖАТЬ РУХ | Дарниця.org

НА ЕСТАКАДІ ПІВДЕННОГО МОСТУ ОБМЕЖАТЬ РУХ

Розміщено Чтв, 28/11/2019 - 17:18

З 27 ЛИСТОПАДА ДО 8 ГРУДНЯ З 9:00 ДО 13:00 У НАПРЯМКУ ЛІВОГО БЕРЕГА,
З 13:00 ДО 19:00 У НАПРЯМКУ СТАНЦІЇ МЕТРО «ВИДУБИЧІ»

На естакаді Південного мосту проводитимемо демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада до 8 грудня.

Аби менше впливати на трафік зранку працюватимемо у напрямку Лівого берега, а пообіді – у бік станції метро «Видубичі»

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Перепрошуємо за незручності.

З турботою про дороги і мости,
Комунальна корпорація «Київавтодор»

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