НА ЕСТАКАДІ ПІВДЕННОГО МОСТУ ОБМЕЖАТЬ РУХ

З 27 ЛИСТОПАДА ДО 8 ГРУДНЯ З 9:00 ДО 13:00 У НАПРЯМКУ ЛІВОГО БЕРЕГА,

З 13:00 ДО 19:00 У НАПРЯМКУ СТАНЦІЇ МЕТРО «ВИДУБИЧІ»

На естакаді Південного мосту проводитимемо демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада до 8 грудня.

Аби менше впливати на трафік зранку працюватимемо у напрямку Лівого берега, а пообіді – у бік станції метро «Видубичі»

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Перепрошуємо за незручності.

З турботою про дороги і мости,

Комунальна корпорація «Київавтодор»