НА ЕСТАКАДІ ПІВДЕННОГО МОСТУ ОБМЕЖАТЬ РУХ
З 27 ЛИСТОПАДА ДО 8 ГРУДНЯ З 9:00 ДО 13:00 У НАПРЯМКУ ЛІВОГО БЕРЕГА,
З 13:00 ДО 19:00 У НАПРЯМКУ СТАНЦІЇ МЕТРО «ВИДУБИЧІ»
На естакаді Південного мосту проводитимемо демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада до 8 грудня.
Аби менше впливати на трафік зранку працюватимемо у напрямку Лівого берега, а пообіді – у бік станції метро «Видубичі»
Під час робіт рух буде частково обмежено.
Перепрошуємо за незручності.
З турботою про дороги і мости,
Комунальна корпорація «Київавтодор»
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