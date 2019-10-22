На Драгоманова жінка знайшла зниклого чоловіка мертвим в машині.

У ніч на 19 жовтня в Києві на подвір'ї житлового будинку по вул. Драгоманова, 3в знайшли труп чоловіка. Тіло знаходилося в салоні припаркованого автомобіля Daewoo Lanos.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько опівночі.

Як з'ясували правоохоронці, зв'язок з чоловіком пропала ще вранці. Родичі звернулися в поліцію і заявили про зникнення. Ближче до ночі, жінка побачила автомобіль чоловіка, який стояв у дворі. Коли вона підійшла ближче, то виявила непритомного чоловіка.

Жінка відразу ж викликала медиків, але, на жаль, вони були безсилі. Поруч з тілом лежав шприц. Чоловікові було 37 років, він проживав неподалік. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося встановлюють.