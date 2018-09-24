На Драгоманова здійснили постріл з гранатомету | Дарниця.org

На Драгоманова здійснили постріл з гранатомету

Розміщено Пн, 24/09/2018 - 16:23

В ніч на 22 вересня мешканців будинків біля озера «Сонячне» розбудив потужний вибух. Як виявилося згодом – то був постріл з гранатомету! Невідома особа із вул. Драгоманова, 1н (АТБ, багаторівневий паркінг) здійснила постріл – снаряд пролетів через всю вищезгадану водойму і розірвався біля будинку по вул. Ревуцького, 7!!!
Ймовірна траекторія пострілу

Пізніше стало відомо, що Дарницьке РУ ГУ НП у Києві підтвердило, що 22 вересня близько 01:54 хв., на вул. Ревуцького, 7 пролунав вибух на відстані близько 8-ми метрів до входу у 2-й під’їзд. Вибухом було пошкоджено скло вікон першого та частково вікна балкону другого поверху будинку. Потерпілі відсутні. Перевіркою вибухотехнічної служби на місці події виявлено рештки пострілу з гранатомету РПГ-26, що влучив в ґрунт поряд з вище вказаним будинком. В ході опитування свідків та очевидців встановлено те, що постріл було здійснено з боку вул. Драгоманова 1н. Проведеними першочерговими розшуковими заходами відпрацьовано місце події та прилеглу територію, однак встановити підозрюваних осіб, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину не надалось можливим. За результатом огляду місця події вилучено: відпрацьований маршовий двигун ПГ-26, деформований фрагмент головної частини реактивної протитанкової гранати РГД-26 зі слідами вибухового навантаження, металеві деформовані фрагменти зі слідами вибухового навантаження. 26.08.2018 СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201810002000_____ з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 та 4 ст. 296 КК України. На даний час, вживаються процесуальні заходи направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Уявіть собі – поліція зловмисника так і не затримала! І що тепер жителям робити? Закривати щільно на ніч вікна та чекати на новий постріл з протитанкового гранатомету по одному з будинків? 

Гранатомет РПГ-26:

Comments

Гість:

Щось пішло не так

Пн, 24/09/2018 - 19:35
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