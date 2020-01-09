На Драгоманова залезли в "Корзинку добра".
В Киеве пара неадекватов решила нажиться на нуждающихся. Мужчина и женщина обокрали бокс благотворительного фонда. Его установили для того, чтобы люди приносили вещи и игрушки для воспитанников детских домов. Видео в сети разместил паблик «Х*евый Киев».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы (ж/м Позняки).
На записи видно, как заметно подвыпившая пара среди белого дня залезла в бокс с вещами. Мужчина подсадил даму, которая покопавшись в собранных волонтерами вещах, разжилась сапожками.
После того, как «молодой человек» помог «девушке» спуститься, пара преспокойно забрала свои вещи, бутылку «горючего» и пошатываясь удалилась.
Проходящие мимо люди лишь с недоумением поглядывали на странные проделки пары, но никто не сделал им даже замечания.
Осторожно. Видео содержит ненормативную лексику
Источник: novosti-n.orghttps://novosti-n.org/ukraine/read/247573.html
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