На Драгоманова залезли в "Корзинку добра". | Дарниця.org

На Драгоманова залезли в "Корзинку добра".

Розміщено Чтв, 09/01/2020 - 23:36

В Киеве пара неадекватов решила нажиться на нуждающихся. Мужчина и женщина обокрали бокс благотворительного фонда. Его установили для того, чтобы люди приносили вещи и игрушки для воспитанников детских домов. Видео в сети разместил паблик «Х*евый Киев».

Сообщается, что инцидент произошел на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы (ж/м Позняки).

На записи видно, как заметно подвыпившая пара среди белого дня залезла в бокс с вещами. Мужчина подсадил даму, которая покопавшись в собранных волонтерами вещах, разжилась сапожками.

После того, как «молодой человек» помог «девушке» спуститься, пара преспокойно забрала свои вещи, бутылку «горючего» и пошатываясь удалилась.

Проходящие мимо люди лишь с недоумением поглядывали на странные проделки пары, но никто не сделал им даже замечания.

Осторожно. Видео содержит ненормативную лексику

Источник: novosti-n.orghttps://novosti-n.org/ukraine/read/247573.html

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