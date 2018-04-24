На Дарницькому ж/д вокзалі народилося немовля

17 квітня о 22.20 на станції Дарниця (Дарницький залізничний вокзал) з поїзда №777 «Шостка-Київ» зійшла вагітна жінка, у якої почалися передчасні пологи.

За інформацією чергової вокзалу: ««Її мала зустріти я - бо лікарка в цей час приймала важку пацієнтку в медпункті. Ніхто й подумати не міг, що все буде так скоро. Ми викликали швидку, а я побігла на платформу».

Яна побачила майбутню породіллю, котра повільно йшла з трьома важкими сумками. Жінка спеціально їхала до столиці за два тижні до пологів. Пройшли буквально 20 м, і вагітна сказала: «Все, здається, почалось». Дивом дійшли до останньої лавки, й дитина майже відразу народилася. На щастя, в матусі при собі були пелюшки, тож маля сповили. Допомагав і пасажир із досвідом партнерських пологів. «Дівчинка народилася маленька, я їй, як змогла, прочистила носик — і маля почало дихати, не плакало. Поклали дівчинку матері на живіт. За 10 хвилин приїхала швидка», - згадує працівник залізничної дороги.

Про породіллю відомо, що її звати Наталя, їй 41 рік і це в неї вже третя дитина.

Це немовля - перше, яке народилося безпосередньо на станції.