На Дарницькому ринку невідомі знищили кілька десятків МАФів

08 грудня, близько 5-ї години ранку в Дарницькому районі невідомі особи знесли кілька десятків малих архітектурних форм, що розташовувалися на території Дарницького ринку по вул. Бориспільська.

Демонтаж почався близько 5-ї години ранку, власників МАФів не попередили завчасно та не дали змоги забрати свій товар.

За чутками, саме тут щойно облаштувалися підприємці, яких переселили з радіоринку біля м. Харківська. До речі, безпосередньо МАФи мали досить пристойний і охайний вигляд.

Постраждалих немає.