На Дарницькому ринку невідомі знищили кілька десятків МАФів | Дарниця.org

На Дарницькому ринку невідомі знищили кілька десятків МАФів

Розміщено Чтв, 12/14/2017 - 09:47

08 грудня, близько 5-ї години ранку в Дарницькому районі невідомі особи знесли кілька десятків малих архітектурних форм, що розташовувалися на території Дарницького ринку по вул. Бориспільська. 

Демонтаж почався близько 5-ї години ранку, власників МАФів не попередили завчасно та не дали змоги забрати свій товар.

За чутками, саме тут щойно облаштувалися підприємці, яких переселили з радіоринку біля м. Харківська. До речі, безпосередньо МАФи мали досить пристойний і охайний вигляд.

Постраждалих немає. 

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