На Ахматової загорілася орендована квартира.

03 вересня близько 04:40 ранку сталася пожежа в будинку по вул. Ахматової, 6. Полум'я охопило квартиру на 4 поверсі. За деякими даними, квартиру здавали в оренду. На щастя, пожежникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння.

За словами консьєржки, квартиру орендувала сім'я. Однак жінка запевняє, що напередодні мешканці звідти з'їхали. Попередньо, приміщення було порожнім на момент загоряння.

А ось деякі сусіди стверджують, що чули в згорілій квартирі голоса... Та на щастя, рятувальники підтвердили, що пожежа обійшлася без постраждалих.

Попередньо, займання почалося на балконі квартири. У приміщенні також обвуглилися вікна і почорніли стіни. Пожежно-рятувальна служба оперативно загасила вогонь. Станом на 05:15 ранку пожежу ліквідували. Сусідні квартири полум'я не пошкодило.

На місці події працювала пожежно-рятувальна служба, чергували 2 карети швидкої і співробітники патрульної поліції. Деталі пожежі та причини загоряння встановлюються.