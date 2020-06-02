Минус сквер на Осокорках.

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета от 2015 г. "О предоставлении статуса сквера земельному участку возле станции метро "Осокорки", непарная сторона в Дарницком районе Киева".

Отмена статуса сквера произошла по иску ООО "Скай-Строй ЛТД", которое возводит там офисно-торгово-развлекательный комплекс. Участок площадью 0,62 га Киевсовет передал компании в аренду в октябре 2009 г., сообщают "Наши гроши".

Но в мае 2015 г. Киевсовет принял решение о расторжении договора в связи с неиспользованием участка для строительства в течение трех лет подряд. В июне того же года участку был присвоен статус сквера.

Компания оспорила оба решения. Сначала "Скай-Строй ЛТД" получил решение Окружного суда Киева о признании противоправными и отмене обоих решений. Но апелляционный суд отменил это решение и отправил дело на рассмотрение в хозяйственный суд.

Источник: profidom.com.ua