Минулого тижня тривали роботи з ліквідації величезних сміттєзвалищ, що утворилися на вул. Колекторній.

Відтепер на проблемній ділянці буде влаштовано відеоспостереження з цілодобовою охороною, яка унеможливить викиди сміття на даній території. В планах Дарницької РДА ліквідувати накопичення сміття на всій території вулиці Колекторній.

З 10 квітня тривають роботи з прибирання звалища, перекриття блоками заїзду будівельної техніки, водії яких незаконно зкидували тут сміття.

Між тим, сума штрафу за порушення благоустрою для юридичних осіб складає від 850 до 1700 грн; для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн.

Ось так: навіть якщо піймають «на гарячому» - сума штрафу не перевищить вартість вивозу сміття... Напевне, тому і спливає ця проблема і ніхто не спроможний її побороти у реаліях сьогодення. Окрім, звісно ж соціальної відповідальності.