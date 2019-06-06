Минулого тижня тривали роботи з ліквідації величезних сміттєзвалищ, що утворилися на вул. Колекторній. | Дарниця.org

Минулого тижня тривали роботи з ліквідації величезних сміттєзвалищ, що утворилися на вул. Колекторній.

Розміщено Чтв, 06/06/2019 - 16:40

Минулого тижня тривали роботи з ліквідації величезних сміттєзвалищ, що утворилися на вул. Колекторній.
Відтепер на проблемній ділянці буде влаштовано відеоспостереження з цілодобовою охороною, яка унеможливить викиди сміття на даній території. В планах Дарницької РДА ліквідувати накопичення сміття на всій території вулиці Колекторній.
З 10 квітня тривають роботи з прибирання звалища, перекриття блоками заїзду будівельної техніки, водії яких незаконно зкидували тут сміття.
Між тим, сума штрафу за порушення благоустрою для юридичних осіб складає від 850 до 1700 грн; для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн.
Ось так: навіть якщо піймають «на гарячому» - сума штрафу не перевищить вартість вивозу сміття... Напевне, тому і спливає ця проблема і ніхто не спроможний її побороти у реаліях сьогодення. Окрім, звісно ж соціальної відповідальності.

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