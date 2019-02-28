Минприроды поддерживает инициативу ОО “Экопарк Осокорки” о создании в Киеве двух природоохранных комплексов | Дарниця.org

Минприроды поддерживает инициативу ОО “Экопарк Осокорки” о создании в Киеве двух природоохранных комплексов

Розміщено Чтв, 28/02/2019 - 17:46

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что Киев имеет все шансы получить статус “Ramsar-города” и стать одной из первых столиц мира с природоохранным статусом, который предоставляется городам, которые сохранили водно-болотные угодья в пределах города.

“Это вопрос не только международного природоохранного имиджа столицы Украины, а возможность сохранить уникальные природные комплексы. Один из таких почти в первоначальном состоянии сохранился в пределах Киева на Осокорках. Цветущие заливные луга - последние остатки ландшафтных комплексов левобережной поймы реки Днепр стали “островком спасения” для ценных краснокнижных видов животных и растений”, - рассказал министр.

Он также добавил, что в настоящее время мировой тренд - создание искусственных оазисов природы в мегаполисах.

“Украинскую столицу природа щедро одарила такими оазисами. Для нас сегодня остро стоит вопрос их сохранения. Именно поэтому Минприроды поддерживает инициативу ОО “Экопарк Осокорки” о создании в Киеве двух природоохранных комплексов. В частности, ландшафтного заказника “Осокорковские луга”. Он важен для сохранения природных территорий и популяций редких видов флоры и фауны в пойме Днепра в Дарницком районе столицы. Кроме того, он станет местом оздоровления и экологического воспитания киевлян”, - заявил Остап Семерак.

Также, по словам министра, для сохранения существующих и создания новых зеленых зон, которые в свою очередь уменьшат влияние промышленности и транспорта на климат города-миллионника важно создание ландшафтного экологического парка “Осокорки”. Остап Семерак сообщил, что он обратился с письмом к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой содействовать осуществлению таких природоохранных мероприятий.

Источник: kievvlast.com.ua

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