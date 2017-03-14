Михайло Саакашвілі особисто відвідав Дарницький район | Дарниця.org

Михайло Саакашвілі особисто відвідав Дарницький район

Розміщено Втр, 03/14/2017 - 22:15

02 березня у палаці культури «Дарниця» (вул. Заслонова, 18) відбулася зустріч лідера політичної партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі з громадськістю.

Як анонсувалося у запрошеннях вищезгаданої партії, мета заходу – відверте обговорення гострих питань, які громада навіть не наважується задати владі.
На подив, ПК «Дарниця» зібрав повну залу мешканців.

На жаль, чекати пана Саакашвілі присутнім довелося чимало – біля входу до палацу культури невідомі особи вступили в суперечку з представниками політсили. У підсумку, гостей відволікали промо-роликами про діяльність Саакашвілі.

Безпосередньо лідер партії з’явився через хвилин 40 під бурхливі оплески громадськості.

Пан Михайло здебільшого критикував українських олігархів у своїй промові

Як бачимо, нова політична сила знайомиться з потенційним електоратом.

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