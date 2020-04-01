Мурал на станции метро Оскорки стал замешаным в криминальном деле.

Народный депутат Гео Лерос (фракция партии «Слуга народа») заявляет, что в отношении него открыли несколько криминальных дел, в том числе по муралу на станции метро "Осокорки", и обвиняет в причастности к этому главу Офиса Президента Андрея Ермака.

"Стоило Ермаку в воскресенье публично обратиться ко мне с угрозами, спустив на меня СБУ с ДБР, как в понедельник утром было на меня зарегистрировано дело по 4 статьям, хорошо спелись. Теперь каждый день на меня регистрируют новое уголовное дело", - заявил он.

В то же время юрист Маси Найем на своей странице в Facebook выложил часть документа, который якобы СБУ направила Государственному бюро расследований относительно Лероса. В нем, в частности, речь идет о том, что Лерос на должности советника министра информполитики и советника мэра Киева якобы лоббировал выделение 3,7 млн гривень из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки", что подпадает под ч. 4 ст 190 УКУ (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций).

Как сообщалось, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в Facebook несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопросы о назначении на государственные должности.

В свою очередь Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в Службу безопасности и Государственное бюро расследований в связи с обнародованным видео с его братом.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий возбудил уголовное дело по обращению народного депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

30 марта Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Источник: ukrinform.ru