Мурал на станції метро «Осокорки» за 3,65 млн. гривень завершений

19 грудня на станції метро «Осокорки» відкрили величезний мурал! Гігантський малюнок на стінах станції метро складається з восьми муралів, які створили художники з семи країн і України.

За словами куратора проекту Гео Лероса, всі зображення присвячені національній єдності України.

Проект створювався протягом чотирьох місяців.

Створення муралів відбувалося вночі, художники працювали по 4-5 годин.

1. Художник – Kraser, Іспанія.

«mother land»: в своїй роботі художник використовує тварин з Червоної книги України, а також рослини, флору та фауну. Зліва – ведмідь, представник Західної України, з інтегрованою Львівською ратушею. Справа – корсак, представник східної частини України, з інтегрованим Донецьким аеропортом. Між двома тваринами – світлофор у вигляді герба України, який показує напрямок територій нашої країни.

2. Художник – Spear (Бельгія)

«Знання – це скарб»: на фото зображений вчитель школи м. Гадяч, герой АТО Володимир Донос. В 2014 році батальйон Володимира потрапив під ворожий обстріл поблизу м. Іловайськ. Донос отримав тяжке поранення ноги і пролежав у лісі 5 днів серед тіл його однополчан. Знання, які він отримав з книжок протягом свого життя та любов до своєї сім’ї і родини допомогли йому вижити. Через 5 днів його знайшли двоє місцевих і відвезли до Донецької лікарні, де йому ампутували ногу, і він потрапив в полон. 18-го вересня його звільнили з полону. Сьогодні В. Донос знову працює шкільним вчителем у своєму рідному місті Гадяч Полтавської області.

3. Художник - Jasm.one aka Issam Rezgui (Швейцарія)

«UNITED»: основою муралу стала фотографія актора і культурного діяча Богдана Ступки. Зліва зображені Карпатські гори, справа – донецький терикон, напис позаду портрету «United» символізує, що культура об’єднує нас усіх.

4. Художник - BKFoxx, Нью Йорк, США.

«unfinished», дівчина з вітражного скла, яка збирає себе по шматочках; робота зроблена в кольорах прапора України й уособлює шлях України до самоідентичності.

5. Художник Matthew Down (Бельгія)

"Авдіївка" художник взяв за основу справжнє фото Авдіївки, міста, яке зазнало руйнації внаслідок бойових дійна Сході країни, і захотів нанести малюнок дитячою рукою так, ніби дитина знайшла старе фото десь в шафі або в коробці , перемалював його, як ідеальне майбутнє, іншу реальність, ніби переосмисливши, як насправді могло б бути, кажучи тим самим, що, врешті, майбутнім поколінням доведеться прибирати наслідки скоєного дорослими.

6. Художник Мата Руда , Сан-Хосе, Коста-Рика.

"Автономія" - це назва муралу на станції метро "Осокорки", присвяченому кримським тататрам, їхньому тяжкому минулом, їхній нинішій боротьбі і залізній волі, якe вони попри все це вияляють. На картині зображена молода сучасна кримськотатарська жінка в традиційному одязі, яка символізує минуле, депортацію, окупацію та діаспору, і яка дивиться на силует карти Криму, яка з'являється під нею в букеті квітучих квітів. Золоті кримські тюльпани в букеті та фон синього неба за нею є кольорами золотої тамги на синьому прапорі кримських татар. Масштабне представництво корінних народів України в українській столиці не лише надихає, про міцний дух татар треба розповідати, щоб усі почули, і показувати, щоб усі побачили.

7. Художник Аполло Торес, Сан-Паулу, Бразилія

«Універсальна мова». Робота є вшануванням музики як універсальної мови, якою люди можуть домовитися і працювати разом задля створення гарного досвіду. Музика та спеціальні імпровізовані вистави - це все про момент, про усвідомлення того, що відбудеться далі, а також про те, щоб почати діяти зараз. На фоні згадуються деякі будівлі та місця, зруйновані війною, такі як Всесвітній торговий центр, Хіросіма, а також деякі будівлі, натхненні архітектурою Укераїни, зроблені на основі власно зроблених фотографій.

Що стосується нещодавніх конфліктів в Україні, зокрема протестів на Майдані, я зобразив фортепіано, яке стояло перед поліцейським кордоном 20 лютого 2014 року.Я також включив деяких музикантів африканського походження, тому що це посідає значне місце у моєму життя, у моїй культурі. Бразилія була країною, яка привезла з Африки найбільше рабів і останньою скасувала рабство. Крім того, африканські американці є творцями джазу, який з роками став справжнім явищем світової музики, включає елементи всіх існуючих стилів, вільний від забобонів, бар'єрів, істинним бажанням для створення чогось нового і значущого. На мій погляд, вони стали найкращим прикладом того, чого ми можемо досягти як люди, коли залишаиємо наші розбіжності і працюємо разом заради спільної мети.

8. Художник Олександр Брітцев – Україна

"Самоткана" Самоткана - мається на увазі сама Україна. Люди, які в різні часи вплітали свої долі в історію.Мотки є символами долі. У сюжеті представлена молода дівчина, яка плете килим. Силует всередині килиму має контури карти України.

Нагадаємо, що мурал на станції метро «Осокорки», обійшовся міському бюджету в 3,65 млн гривень.

Такі дані вказує держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору України", яка виступає замовником робіт.

Згідно з угодою на сайті ProZorro, з 3,65 млн гривень 349 тисяч витратили на створення ескізу муралу, 3,12 мільйони - на створення розпису площею 2700 квадратних метрів і ще 183 тисячі гривень пішло на сплату єдиного податку.

Мурал є соціальною рекламою на тему «зміцнення національної єдності».