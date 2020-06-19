В Киеве утром 18 июня, против продавцов стихийного рынка возле метро "Осокорки", привлекли сотрудников "Муниципальной варты". Они заставили торговцев убрать палатки и лотки с пешеходной части.

На стихийном рынке киевляне часто покупали овощи, фрукты, рыбу и даже мясо. Примечательно, что стихийная торговля на этом месте ведется уже довольно давно, но раньше власть закрывала на это глаза.

Но сегодня, 18 июня около 11:00 сюда явилась "Муниципальная варта", которая заставила торговцев убрать свои лотки и освободить пешеходную часть тротуара возле станции метро "Осокорки".

К слову, та дорожка ведет к подземному переходу, в котором также "процветает" торговля. там торгуют не только продуктами питания, а еще продают одежду и обувь.

Источник: 44.ua