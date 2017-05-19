Моноблок по продаже ДТ возобновил работу на Позняках

В Киеве, в микрорайоне Позняки, после демонтажа в апреле возобновил работу пункт налива дизтоплива OsOil, передает корреспондент OilNews.

Установка блочной заправки была замечена 16 мая. На данный момент табло, на котором указана цена ДТ, не работает, торговля еще не ведется.

Отметим, что демонтаж АЗС OsOil на Позняках был произведен в рамках борьбы столичных властей с нелегальными АГЗП/АЗС.

Как сообщал OilNews, в конце марта 2017 г. власти Киева активизировали борьбу с нелегальными АГЗП. По данным OilNews, созданы четыре выездные бригады, включающие в себя, в частности, сотрудников КАРС, ГФС, Прокуратуры, Нацполиции и Службы охраны труда для полной отчистки города от различных незаконных застроек, в том числе и АГЗП до 9 мая. В результате абсолютное большинство пунктов были демонтированы, либо добровольно остановили реализацию и вывезли свое оборудование.

Напомним, три модульных заправки OsOil были открыты на Позняках весной–летом прошлого года. В частности, они были установлены на проспекте Григоренко, ул. Тепловозной и ул. Здолбуновской.

Источник OilNews.