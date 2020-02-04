Молодчикам, которые разгромили пиццерию на Позняках, вынесли подозрение.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что около полуночи 01.12.2019 года группа молодых людей отдыхала в Дарницком районе столицы. При этом они грубо нарушали общественный порядок — оскорбляли посетителей и персонал, наносили им удары, а также крушили мебель.

Затем хулиганы подрались с сотрудниками частной охраны, которые прибыли на место происшествия.

Перед уходом молодчики разнесли автомобилем двери пиццерии.

Правоохранители установили трех дебоширов и вынесли им подозрение. За хулиганство предусмотрено лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Джерело: golos.ua