Молодчикам, которые разгромили пиццерию на Позняках, вынесли подозрение.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Правоохранители установили, что около полуночи 01.12.2019 года группа молодых людей отдыхала в Дарницком районе столицы. При этом они грубо нарушали общественный порядок — оскорбляли посетителей и персонал, наносили им удары, а также крушили мебель.
Затем хулиганы подрались с сотрудниками частной охраны, которые прибыли на место происшествия.
Перед уходом молодчики разнесли автомобилем двери пиццерии.
Правоохранители установили трех дебоширов и вынесли им подозрение. За хулиганство предусмотрено лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
Джерело: golos.ua
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