Молодчикам, которые разгромили пиццерию на Позняках, вынесли подозрение. | Дарниця.org

Молодчикам, которые разгромили пиццерию на Позняках, вынесли подозрение.

Розміщено Втр, 04/02/2020 - 20:07

Об этом сообщили  в пресс-службе столичной  прокуратуры.

Правоохранители установили, что около полуночи 01.12.2019 года группа молодых людей отдыхала в Дарницком районе столицы. При этом они грубо нарушали общественный порядок — оскорбляли посетителей и персонал, наносили им удары, а также крушили мебель.

Затем хулиганы подрались с сотрудниками частной охраны, которые прибыли на место происшествия.

Перед уходом молодчики разнесли автомобилем двери пиццерии.

Правоохранители установили трех дебоширов и вынесли им подозрение. За хулиганство предусмотрено лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Джерело: golos.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло