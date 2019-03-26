Місцева ініціатива по відновленню скверу на вул. Декабристів з’явилася на сайті Київради.

На сайті Київради зареєстрована Місцева ініціатива щодо виділення додаткового фінансування з міського бюджету на відновлення скверу розташованого на вул. Декабристів, 9-а, просп. М.Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, вул. А.Вербицького, 28-а, 28-б у Дарницькому районі, в якому зможуть комфортно відпочивати літні люди, сім'ї з дітьми та молодь, а також відновлення та збереження існуючої зеленої території загального користування надасть можливість організувати дозвілля та культурний відпочинок громадян.

Наразі триває збір підписів.

Про затвердження Порядку внесення та розгляду місцевих ініціатив в місті Києві можна ознайомитися тут.