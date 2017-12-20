Мешканцям будинку по вул. Русової, 3 відключать світло | Дарниця.org

Мешканцям будинку по вул. Русової, 3 відключать світло

Розміщено Срд, 12/20/2017 - 12:53

14 грудня стало відомо про те, що ПАТ «Київенерго» відключить світло мешканцям за борги за електроенергію - таке оголошення про припинення електропостачання знайшли жителі будинку по вул. Софії Русової, 3.
ПАТ «Київенерго» незабаром відключить їм світло, оскільки заборгованість за спожиту електроенергію вже склала 105874,40 грн.
При цьому станом на 01 листопада у жителів Дарницького району було найбільше боргів за спожиту електроенергію - 55,3 млн грн.
ПАТ «Київенерго» має намір почати відключення світла боржникам вже 18 грудня…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить