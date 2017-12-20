Мешканцям будинку по вул. Русової, 3 відключать світло

14 грудня стало відомо про те, що ПАТ «Київенерго» відключить світло мешканцям за борги за електроенергію - таке оголошення про припинення електропостачання знайшли жителі будинку по вул. Софії Русової, 3.

ПАТ «Київенерго» незабаром відключить їм світло, оскільки заборгованість за спожиту електроенергію вже склала 105874,40 грн.

При цьому станом на 01 листопада у жителів Дарницького району було найбільше боргів за спожиту електроенергію - 55,3 млн грн.

ПАТ «Київенерго» має намір почати відключення світла боржникам вже 18 грудня…