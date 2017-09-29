Мешканці виступають проти автостоянки біля школи | Дарниця.org

Мешканці виступають проти автостоянки біля школи

Розміщено Птн, 09/29/2017 - 18:50

Не так давно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював резонансну справу щодо облаштування автостоянки біля гімназії №290 (вул. Ревуцького, 13а).

Кілька днів потому, на даній території відбулися збори місцевих активістів, які були вкрай обурені вищезгаданою новиною.

До мешканців прибули члени Громадської ради при Дарницькій РДА.

За словами жителів, облаштування автостоянки є незаконним – у буцімто забудовника (що встановив неподалік приміщення «пункт охорони») відсутні будь-які документи.

У підсумку було вирішено ініціювати колективне звернення на низку інстанцій з вимогою провести розслідування та вплинути на ситуацію, що склалася. 

Майже всі жителі поставили свої підписи під зверненням.

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