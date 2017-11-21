Мешканці проти магазину замість квартири на першому поверсі будинку

На сайт «Дарниця.org» надійшло повідомлення від мешканців будинку ЖК «Традиція» по вул. Пчілки, 3 щодо наступної проблеми: один із сусідів, за словами мешканців, намагається незаконного побудувати на першому поверсі вищезгаданого будинку магазин – перевівши свою квартиру з житлового у нежитловий фонд. Дану ініціативу категорично не підтримує переважна більшість жителів (у наявностi список з пiдписами вiд власникiв 100 квартир).

Наразі, внаслідок ремонтних робіт – вже зіпсовані фасад будинку та зелені зону. Поліція бездіяльна, а ЖЕД (від управляючої компанii IнтергалБуд (IнвестБудГалiчiна)) також безпорадна.

Дозвільну документацію, за словами мешканців, власник даної квартири не має. Під час однієї з розмов, він зауважив, що це не перший його магазин, і в нього «все схвачено».

Цікава ситуація: з одного боку, власник квартири на першому поверсі має право перевести свої приміщення з житлового у нежитловий фонд та використовувати далі за призначенням, з іншого – що робити, коли переважна більшість жителів будинку проти цього?..

Отже, громадська організація звернулася із відповідним запитом з метою пролиття світла на ситуацію, що склалася…

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».