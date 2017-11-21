Мешканці проти магазину замість квартири на першому поверсі будинку | Дарниця.org

Мешканці проти магазину замість квартири на першому поверсі будинку

Розміщено Втр, 11/21/2017 - 15:23

На сайт «Дарниця.org» надійшло повідомлення від мешканців будинку ЖК «Традиція» по вул. Пчілки, 3 щодо наступної проблеми: один із сусідів, за словами мешканців, намагається незаконного побудувати на першому поверсі вищезгаданого будинку магазин – перевівши свою квартиру з житлового у нежитловий фонд. Дану ініціативу категорично не підтримує переважна більшість жителів (у наявностi список з пiдписами вiд власникiв 100 квартир).
Наразі, внаслідок ремонтних робіт – вже зіпсовані фасад будинку та зелені зону. Поліція бездіяльна, а ЖЕД (від управляючої компанii IнтергалБуд (IнвестБудГалiчiна)) також безпорадна. 
Дозвільну документацію, за словами мешканців, власник даної квартири не має. Під час однієї з розмов, він зауважив, що це не перший його магазин, і в нього «все схвачено».

Цікава ситуація: з одного боку, власник квартири на першому поверсі має право перевести свої приміщення з житлового у нежитловий фонд та використовувати далі за призначенням, з іншого – що робити, коли переважна більшість жителів будинку проти цього?..
Отже, громадська організація звернулася із відповідним запитом з метою пролиття світла на ситуацію, що склалася…

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить