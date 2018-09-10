Мешканці перекрили дорогу на Ялтинській
04 вересня жителі повністю заблокували проїжджу частину по вул. Ялтинська (на перетині з вул. Російською).
Трамваї зупинилися, маршрутки і автомобілі шукали альтернативні дороги або просто розверталися.
Дарничани вийшли на акцію протесту з вимогою передати поруч розташований гуртожиток до комунальної власності міста Києва.
Також мешканці зауважують, що їх намагаються виселити з гуртожитку.
Серед присутніх мітингувальників був помічений депутат Київради Ігор Мірошниченко.
Чи дослухається міська влада до вимог громадськості, чи незабаром очікувати нове перекриття проїжджої частини?..
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