Мешканці перекрили дорогу на Ялтинській | Дарниця.org

Мешканці перекрили дорогу на Ялтинській

Розміщено Пн, 10/09/2018 - 08:26

04 вересня жителі повністю заблокували проїжджу частину по вул. Ялтинська (на перетині з вул. Російською).

Трамваї зупинилися, маршрутки і автомобілі шукали альтернативні дороги або просто розверталися. 

Дарничани вийшли на акцію протесту з вимогою передати поруч розташований гуртожиток до комунальної власності міста Києва. 

Також мешканці зауважують, що їх намагаються виселити з гуртожитку.
Серед присутніх мітингувальників був помічений депутат Київради Ігор Мірошниченко.

Чи дослухається міська влада до вимог громадськості, чи незабаром очікувати нове перекриття проїжджої частини?..

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