Мешканці будинку на Драгоманова, 27 виступають проти окупації фронтальної частини будинки орендарями.

Мешканці будинку по вул. Драгоманова, 27 б’ють на сполох: численні орендарі у буквальному сенсі слова окупували фронтальну частину вищезгаданого будинку, що розташовується у привабливому для торгівлі місці – біля парку «Позняки» та ТЦ «Центрум».

За словами жителів, орендарі забудовують санітарну зону і вирубують дерева - облаштовуючи собі комерційну нерухомість. Зі слів ініціативної групи – забудова незаконна.

Так, у даному будинку ми нарахували 7 об’єктів комерційної нерухомості (5 функціонуючих, 2 поки шукають своїх орендарів).