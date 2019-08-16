Мешканці будинку на Драгоманова, 27 виступають проти окупації фронтальної частини будинки орендарями. | Дарниця.org

Мешканці будинку на Драгоманова, 27 виступають проти окупації фронтальної частини будинки орендарями.

Розміщено Птн, 16/08/2019 - 17:25

Мешканці будинку по вул. Драгоманова, 27 б’ють на сполох: численні орендарі у буквальному сенсі слова окупували фронтальну частину вищезгаданого будинку, що розташовується у привабливому для торгівлі місці – біля парку «Позняки» та ТЦ «Центрум».

За словами жителів, орендарі забудовують санітарну зону і вирубують дерева - облаштовуючи собі комерційну нерухомість. Зі слів ініціативної групи – забудова незаконна.

Так, у даному будинку ми нарахували 7 об’єктів комерційної нерухомості (5 функціонуючих, 2 поки шукають своїх орендарів).

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