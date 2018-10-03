Мер Кличко розповідає про новозбудовану школу №334 на Ревуцького. | Дарниця.org

Мер Кличко розповідає про новозбудовану школу №334 на Ревуцького.

Розміщено Срд, 03/10/2018 - 09:01

03 вересня у Дарницькому районі відбулося відкриття найновітнішого закладу освіти в Україні – школи №334 (вул. Ревуцького, 42б). 

На відкриття прибув мер Києва Віталій Кличко, на якому й розповів про найсучаснішу школу України… 

Підсумовуючи, голова КМДА висловив сподівання на те, що соціальна напруга з катастрофічним дефіцитом місць у навчальних закладах району нарешті зникне. Що ж, маємо великі сумніви на вищезгадані надії столичного очільника, та час покаже, хто мав рацію…

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