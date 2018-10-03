Мер Кличко розповідає про новозбудовану школу №334 на Ревуцького.

03 вересня у Дарницькому районі відбулося відкриття найновітнішого закладу освіти в Україні – школи №334 (вул. Ревуцького, 42б).

На відкриття прибув мер Києва Віталій Кличко, на якому й розповів про найсучаснішу школу України…

Підсумовуючи, голова КМДА висловив сподівання на те, що соціальна напруга з катастрофічним дефіцитом місць у навчальних закладах району нарешті зникне. Що ж, маємо великі сумніви на вищезгадані надії столичного очільника, та час покаже, хто мав рацію…