Мати нагодувала дітей в ресторані і повела топити в озеро «Срібний кіл»

28 жовтня, після декількох діб пошуків зниклих дітей, поліція Києва виявила тіла хлопчика і дівчинки в озері «Срібний Кіл» Дарницького району.

В ході з'ясування подробиць подій поліція з'ясувала, що 36-річна Катерина Бабкіна розлучилася з чоловіком півтора роки тому. У день зникнення дітей телефон хлопчика знайшов консьєрж. Дізнавшись про це, батько і за сумісництвом колишній чоловік Катерини заявив про розшук в поліцію Дарницького району.

Як розповіли правоохоронці, 26 жовтня Катерина забрала дітей, нагодувала в піцерії Mister Cat і відвела купатися на озеро.

Там жінка втопила брата з сестрою, після чого пішла пішки в сторону Чернігівської області по трасі, де її затримала поліція.

Тіла дітей - Бабкіну Анну Денисівну (2012 р.н.) та Бабкіна Данила Денисовича (2013 р.н.) виявили на глибині 1 метр всього в кількох метрах від берегу.

Коли підозрювану привезли на місце злочину, вона вела себе спокійно і не заперечувала свою провину.

Ступінь осудності жінки визначать в психіатричній лікарні. Їй загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.