Машина з продажу кави на перехресті Драгоманова і Ахматової законна | Дарниця.org

Машина з продажу кави на перехресті Драгоманова і Ахматової законна

Розміщено Чтв, 13/12/2018 - 16:30

На початку листопада районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про появу транспортного засобу з продажу кави на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової. Тоді ж громадська організація ініціювала до Дарницької райдержадміністрації запит на отримання публічної інформації щодо законності розміщення даної автівки.

В отриманій відповіді Дарницька РДА поінформувала про те, що засіб пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі розміщено на підставі договору з КП «Міський магазин». 

Однак, як видно з фото – дана автівка живиться електроенергією від кабелю, що стирчить з-під землі… Цікаво, звідки цей кабель йде і як контролюється споживання електроенергії? 


Фото станом на 30 жовтня

Тим не менш, місяць потому законна автівка з продажу кави по незрозумілим причинам зникла зі свого звичного місця…

Фото станом на 09 грудня

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