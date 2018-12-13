Машина з продажу кави на перехресті Драгоманова і Ахматової законна

На початку листопада районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про появу транспортного засобу з продажу кави на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової. Тоді ж громадська організація ініціювала до Дарницької райдержадміністрації запит на отримання публічної інформації щодо законності розміщення даної автівки.

В отриманій відповіді Дарницька РДА поінформувала про те, що засіб пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі розміщено на підставі договору з КП «Міський магазин».

Однак, як видно з фото – дана автівка живиться електроенергією від кабелю, що стирчить з-під землі… Цікаво, звідки цей кабель йде і як контролюється споживання електроенергії?



Фото станом на 30 жовтня

Тим не менш, місяць потому законна автівка з продажу кави по незрозумілим причинам зникла зі свого звичного місця…

Фото станом на 09 грудня