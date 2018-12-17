Мама подзвонила дитині, запитала де він, а він сказав що «з дядечком шукають тихе місце»

Вашій увазі моторошна історія,що недавно сталася у Дарницькому районі:

«Мы своего ребёнка (8 лет) с мобильным отпускаем самостоятельно на кружки, если это в соседних домах и не нужно переходить дорогу. Это была суббота 15:30, днём (был на Винахiднике, на Гмыри, многие детки туда ходят). Ребёнок обычно задерживается на занятиях по робототехнике (вечером мы его всегда забирали). Если занятие днём, то сам идёт домой. Мы всегда ему звоним: «мама, я скоро буду, ещё поиграюсь». Поэтому, я не волновалась. Перезвонив второй раз, сынок сказал, что идёт домой. Когда он дома не появился, я позвонила снова и, слава богу, вовремя! Повезло, что ребёнок снял трубку и вообще, что её не отобрали! И тут в ответ фраза: «Мама, мы с дядей ищем тихое место». У меня от этой фразы ноги подкосились, я так орала в трубку - убегай быстро, тебя хотят украсть!!! И сама побежала со своей кондитерской за малым! От страха сердце вылетало. Слава богу, всё обошлось - ребёнок убежал обратно на Винахiдник, и я его со своими слезами и истерикой забрала. Конечно, он от меня был в шоке! Ведь он не понимал, что с ним могло случиться!

Сейчас мы по всем заведениям снимаем показания камер - нужно лицо этого гада!

Теперь, как всё было. Закончились занятия, из подъезда выходили дети с родителями, последний выходил мой один. На лавочке возле двери сидел мужчина и мило улыбался, держа в руке, наверное, айпад (так он сказал ребёнку). Вот разговор: «Мальчик, мне тут на айпаде нужно с документами поработать, не подскажешь, где здесь тихое место? «Нет, я не знаю». «Тогда сделай доброе дело и помоги дяде найти тихое место, очень нужно». И мой ребёнок добровольно за ним пошёл. Мужик искал любые попавшиеся открытые двери, чтобы попасть в помещение. Нас спас мой звонок и ор в трубку!

Я тысячи раз рассказывала и рассказываю ребёнку, что нельзя с чужими общаться, ничего брать и давать, никуда идти и т.д.! А то тебя украдут и ужас, что с тобой могут сделать! Но, детское любопытство и всегда желание всем помочь, взяло своё.

Родители, поговорите ещё раз со своими детьми! Господи, береги наших детей!»