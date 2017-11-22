Ліфт зірвався з тросів із 16-го поверху – історія чи вигадка?

04 листопада в житловому будинку по вул. Урлівська, 40,під час спуску з 16-го поверху обірвався ліфт. Всередині кабіни знаходилися жінка 30-ти років та 11-річна дівчинка.

Під час падіння ліфта спрацював механізм захисту і кабіна зупинилася на 6-му поверсі. У результату інциденту жінка отримала забій шийного відділу хребта і струс головного мозку. Дитина отримала забій хребта. Госпіталізація потерпілим не знадобилася.

Причини, через які ліфт почав падати, з'ясовуються. За попередньою інформацією - у ліфта обірвався один з тросів.

Слід зауважити, що даний інцидент викликав чималий резонанс –ЗМІ активно обговорювало цей випадок. Як стало відомо згодом від Управління житлово-комунального господарства Дарницької РДА – історія не зовсім достовірна: насправді, того самого дня дійсно у кабіні ліфта за вищезгаданою адресою знаходилася жінка та дівчинка, під час спуску ліфт почало трохи трясти але люди благополучно доїхали до першого поверху. Згодом, дівчинка розповіла родичам про свої враження від поїздки. У підсумку, чи то дитина словами прикрасила «подію», чи то родичі домалювали найстрашнішу картину того, що могло трапитися, але було викликано швидку і, як-то кажуть - почалося… Як зазначалося вище – ніхто до лікарні не потрапив. Але історія набула громадського розголосу.