Київводоканалу передали три об’єкти на Позняках.

Київ передав у користування «Київводоканалу» три об’єкти комунальної власності міста: водопровідну і каналізаційну мережі та каналізаційний колектор, розташовані на Позняках. Балансова вартість усіх цих об’єктів складає 1 728 406,56 грн. Про це йдеться у відповідному Розпорядженні КМДА № 1442 від 13 серпня 2019 року.

– З метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж передати у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» водопровідну мережу, каналізаційну мережу та каналізаційні колодязі комунальної власності територіальної громади міста Києва, – зазначається у тексті Розпорядження.

Усі ці об’єкти були побудовані 2019 року. Водопровідна мережа розташована за адресою пр. Бажана, 34-а, має довжину 134,18 м та діаметр труб 250 мм. Її балансова вартість складає 1 133 073,91 грн. Каналізаційна мережа також розташована на пр. Бажана, 34-а, має довжину 88,01 м та діаметр труб 225 мм. Її балансова вартість складає 224 19,44 грн.

Каналізаційні колодязі (10 шт.) розташовані на вул. Ревуцького, мають балансову вартість 371 213,21 грн.Департамент комунальної власності КМДА має забезпечити передачу цього об’єкта інженерної інфраструктури до відання користувача.