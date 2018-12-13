"Київводоканал" відкрив пункт прийому рідких побутових відходів в Бортничах | Дарниця.org

"Київводоканал" відкрив пункт прийому рідких побутових відходів в Бортничах

Розміщено Чтв, 13/12/2018 - 16:11

Тимчасовий зливний пункт прийому рідких побутових відходів відкритий на території Бортницької станції аерації за адресою Колекторна, 1. Він працює з 8:00 до 20:00 і розрахований на прийом до 45 куб. метрів відходів на годину.
"ПрАТ" АК "Київводоканал" закликає киян користуватися послугами виключно тих асенізаторів, які мають договір з Товариством. Це стосується жителів приватного сектора, де немає централізованої каналізації", - сказано в повідомленні.
В "Київводоканалі" нагадують, що тільки злив стоків на спеціальних станціях дозволяє мінімізувати шкоду, нанесену довкіллю.

В даний час рідкі побутові відходи можна здати за наступними адресами:
Бортницька станція аерації - Колекторна, 1.
КНС "Ново-Святошинська" - просп. Перемоги, 137;
КНС "Лівобережна" - просп. Визволителів, 2;
КНС "Конча - Заспа № 6" - Столичне шосе, 90-А; 

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