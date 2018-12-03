«Київводоканал» повідомив про реконструкцію БСА

ПрАТ «АК «Київводоканал» (зокрема – дирекція по реконструкції Бортницької станції аерації) оприлюднило повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Мова йде про реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Так, плановою діяльністю передбачається:

- Реконструкція основних каналізаційний станцій (КНС) «Позняки», «Правобережна»;

- Будівництво нових блоків №1, №2 та реконструкція існуючого блоку №3 очисних споруд механічного та біологічного очищення із впровадженням сучасного енергоефективного обладнання;

- Будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів;

- Реконструкція основних споруд, таких як: трубопроводи, колектори, канали, що є невід’ємною частиною комплексу очисних споруд;

- Будівництво допоміжних будівель та споруд, необхідних для обслуговування основного технологічного процесу.

Детальна інформація – додається