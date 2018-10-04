Київрада знову заборонила продаж спиртного вночі

27 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00.

Зокрема заборонено торгівлю вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

Як зауважив співавтор відповідного проекту рішення - депутат Київради Владислав Михайленко: «Ми виконали волю киян і завдання мера – заборонили продаж алкоголю вночі. Сьогодні столиця діє винятково в рамках законодавства України. Віднедавна міста мають право самостійно встановлювати часові межі на продаж спиртного. Всім алкогольним лобістам на зло – ми сьогодні відстояли позицію киян. Нині від 70 до 80 відсотків громадян проти нічної торгівлі алкоголем». За його словами, цього разу місто повноцінно контролюватиме роботу МАФів і стаціонарних об’єктів торгівлі. «Згідно з документом, передбачається, що Департамент міського благоустрою КМДА отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження. На всіх порушників чекають адміністративні стягнення».

У мерії переконані, що прийняття даного проекту рішення дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних напоїв у столиці. Це у свою чергу знизить рівень злочинності та смертності, а також збільшить тривалість життя населення.

Відповідне рішення підтримали 77 депутатів.

Також інформується, що буцімто щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю держава займає одне з перших місць у світі. За даними Всесвітньо організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді. Саме для вирішення цієї проблеми, пропонується впорядкувати продаж алкогольних напоїв у столиці.

Якась сумнівна статистика щодо кількості споживання українцями алкоголю…

Нагадаємо, що раніше Окружний адміністративний суд міста Києва у липні 2017 року визнав рішення Київської міської ради про запровадження нічних обмежень на продаж алкоголю незаконним. Згодом аналогічного висновку дійшов і Вищий господарський суд. У підсумку, заборона продажу алкоголю і нічний час була скасована.