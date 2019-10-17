Київрада виплатить забудовнику «Патріотики» 366 мільйонів.

Господарський суд Києва повністю задовольнив позов замовника житлового масиву «Патріотика» до Київської міської ради. Внаслідок цього столиця має сплатити 366 мільйонів гривень позивачу ТОВ «Будеволюція».

Позов обґрунтований тим, що Київська міська рада не відшкодувала позивачу різницю між витратами на спорудження інженерних мереж та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури саме на суму 366 мільйонів.

Раніше комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з подальшим скасуванням дозволів, серед них і ЖК «Патріотика на озерах» на Осокорках.

У червні цього року шостий апеляційний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво другої черги житлового комплексу «Патріотика на озерах» на Осокорках, де місцева громада вимагала облаштувати екопарк.

У січні Київрада розірвала договір оренди ділянок під будівництво «Патріотики на озерах». У квітні депутати проголосували за створення ландшафтного парку «Осокорківські луки».

Банк Аркада планував збудувати 43 будинки на 24–27 поверхів на ділянці площею понад 90 гектарів між Осокорками і Позняками.

Вніслідок рішення суду, комітет протидії незаконним забудовам просить Київську міську раду оскаржити рішення суду.