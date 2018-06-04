Київрада в поминальні дні організує підвезення пасажирів до кладовищ

Так, у ніч із 7 на 8 квітня 2018 року метрополітен працюватиме на одну годину довше, а розпочне роботу 8 квітня 2018 року на 1 годину раніше.

Також 7 квітня на одну годину продовжено роботу наземного пасажирського транспорту загального користування. А 8 квітня робота наземного транспорту почнеться на годину раніше. Перевезення здійснюватимуться існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх поїздів метро.

Також із 05:00 до 10:00 8 квітня буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь.

Звертаємо увагу, що 15 квітня 2018 року буде заборонено паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вул. Крайню. Також буде заборонено проїзд вул. Маршала Жукова (на ділянці від вул. Кіото до вул. Миколи Матеюка), крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.

Під час поминальних днів з 15 до 18 квітня підвезення пасажирів до міських кладовищ проводитиметься наступними маршрутами:

Дата заходу Найменування маршруту та кладовища План випуску Додатковий випуск Всього на маршруті Північне кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: Приміське сполучення 15.04.2018 № 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище 2 128 130 Трамвайні маршрути: № 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова» 14 5 19 № 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова» 14 8 22 № 29 – зупинка «Червоний хутір» – станція метро «Лісова» 7 7 № 32 – ДВРЗ – станція метро «Лісова» 2 2 № 35 – вул. Сабурова – станція метро «Лісова» 11 1 12 Південне кладовище Автобусні маршрути: Приміське сполучення 15.04.2018 № 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище 30 30 Тролейбусні маршрути: № 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська 7 1 8 № 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал 9 1 10 № 43 – Кібцентр – Дарницька площа 6 3 9 № 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська» 6 1 7 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 444 –вул. Метрологічна – станція метро «Арсенальна» 12 12 № 461 –Експоцентр України – станція метро «Святошин» 18 18 № 576 – просп. Палладіна – авторинок «Чапаєвка» 14 14 Лісове кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив 6 5 11 № 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище 1 19 20 № 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив 2 8 10 № 101 – станція метро «Почайна» («Петрівка») – вул. Милославська 6 222 8 № 121 (дод.) – станція метро «Почайна» («Петрівка») – Лісове кладовище 12 12 № 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище 10 10 № 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище 6 6 № 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище 6 6 Тролейбусні маршрути: № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна» («Петрівка») 5 1 6 № 30 – вул. Милославська – Кадетський гай 17 1 18 № 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська 9 5 14 № 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка 4 3 7 Трамвайні маршрути: № 5 – вул. Сабурова – «Троєщина -2» 6 6 12 № 22 – б-р Перова – ЗЗБК 7 4 11 № 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова» 14 8 22 № 33 – вул. Сабурова – ДВРЗ 12 12 24 № 35 – вул. Сабурова – станція метро «Лісова» 9 1 10 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 414 – вул. Сосюри –вул. Милославська 12 12 № 415 –станція метро «Харківська» – вул. Жукова 10 10 № 544 –вул. Волкова – вул. Малишка 10 10 № 590 –станція метро «Либідська» – вул. Лісківська 15 15 № 600 – Універмаг «Дитячий Світ» – вул. Драйзера 6 6 Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник Тролейбусні маршрути: 15.04.2018 № 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності 5 2 7 № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича 4 2 6 № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа 5 5 10 № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі» 6 6 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 432 –вул. Новоукраїнська – Контрактова площа 6 6 № 439 –житловий масив Виноградар – площа Перемоги 12 12 № 558 –проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал 15 15 Солом’янське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут 5 5 № 119 – вул. Смолича – Контрактова площа 4 1 5 Тролейбусні маршрути: № 3 – Залізничний масив – Палац спорту 7 1 8 № 8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого 7 7 № 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого 4 4 № 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого 4 4 № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича 4 2 6 № 19-Д – Кадетський гай –вул. Мельникова 2 2 4 № 40 – вул. Кадетський гай – станція метро «Палац спорту» 11 11 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова 14 2 16 № 223 –вул. Туполєва – Південний залізничний вокзал 16 16 № 401 –вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал 30 30 № 450 –вул. Солом’янська (кільцевий) 16 16 № 518 – вул. Сирецька – Севастопольська площа 18 18 Пуща-Водицьке кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна» 2 1 3 Трамвайні маршрути: № 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа 12 3 15 № 17 –с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська 6 6 № 19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка 3 3 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 567 –станція метро «Видубичі» – авторинок «Чапаєвка» 5 5 Корчуватське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 20 – станція метро «Льва Толстого» – Овочева база житлового масиву Корчувате 5 5 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 470 –вул. Ягідна – музей історії України у Другій світовій війні 8 8 № 567 –станція метро «Видубичі» – авторинок «Чапаєвка» 5 5 № 200-К – вул. Ушакова – вул. Гаршина 14 14 Святошинське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна 4 2 6 № 56 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко» 5 1 6 Тролейбусні маршрути: № 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса 2 2 4 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 401 – вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал 30 30 № 408 –вул. Булаховського – залізнична станція «Київ-Волинський» 14 14 № 576 –вул. Академіка Єфремова (Уборевича)– авторинок «Чапаєвка» 14 14 Братське та Михайлівське кладовища Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 9 – вул. Булгакова – станція метро «Лук’янівська» 2 2 Трамвайні маршрути: № 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна 1717 4 21 № 2 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна 4 4 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 201 – проспект Корольова – станція метро «Шулявська» 11 11 № 408 –вул. Булаховського – залізнична станція «Київ-Волинський» 14 14 № 411 –вул. Симиренка – Палац Спорту 12 12 № 421 –вул. Симиренка – станція метро «Почайна» («Петрівка») 19 19 № 461 –станція метро «Святошин» – Експоцентр України 18 18 № 510 – вул. Ірпінська – вул. Булгакова 18 18 № 576 – просп. Палладіна – авторинок «Чапаєвка» 14 14 Мишоловське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська 1 2 3 Чапаєвське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 43 – станція метро «Видубичі» – с. Козин 2 1 3 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 576 – просп. Палладіна – авторинок «Чапаєвка» 14 14 Пирогівське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів 2 3 5 Совське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська» 1 1 № 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище 4 4 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 205 –Ленінградська площа – Індустріальний шляхопровід 15 15 № 239 – станція метро «Либідська» – станція метро «Шулявська» 15 15 № 477 –станція метро «Шулявська» – Деміївська площа 14 14 Міське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник 1 2 3 № 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив 3 1 4 № 90 – вул. Григоровича-Барського – Інтернаціональна площа 2 2 4 № 90К – станція метро «Святошин» – Інтернаціональна площа 3 3 Тролейбусні маршрути: № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа 5 5 10 № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі» 6 6 № 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого 8 8 № 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки» 7 5 12 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище 6 1 7 № 186 –станція метро «Святошин» – вул. Стеценка 7 7 № 223 –вул. Туполєва – Південний залізничний вокзал 16 16 № 437 –вул. Чорнобильська – вул. Наталії Ужвій 15 15 № 439 –житловий масив Виноградар – площа Перемоги 12 12 № 465 –проспект Свободи – Південний залізничний вокзал 12 12 № 518 – вул. Сирецька – Севастопольська площа 18 18 № 581 – площа Тараса Шевченка – станція метро «Святошин» 15 15 Байкове кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 15.04.2018 № 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал 1 3 4 № 5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська 4 4 № 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал 22 2 Тролейбусні маршрути: № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська 3 2 5 № 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал 9 1 10 № 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту» 11 11 № 42 – вул. Дегтярівська – станція метро «Либідська» 7 3 10 № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська» 17 1 18 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова 14 2 16 № 450 –вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр 16 16 № 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського 3 1 4 № 520 –стація метро «Либідська» –музей історії України у Другій світовій війні 8 8 Дарницьке та Позняківське кладовища Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 16.04.2018 № 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова 4 4 № 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе 4 4 № 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар 5 5 № 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця» 9 9 № 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір» 10 10 № 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий» 9 9 № 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця» 6 6 Трамвайні маршрути: № 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова» 21 21 № 22 – б-р Перова – завод залізобетонних конструкцій 8 8 № 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова» 7 7 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 407 –вул. Гришка – вул. Привокзальна 14 14 № 415 –станція метро «Бориспільська» – вул. Жукова 10 10 № 422 –Рембаза – вул. Маршальська 13 13 № 503 –вул. Луначарського – Рембаза 10 10 № 516 – станція метро «Червоний Хутір» – ринок «Лісовий» 7 11 8 Звіринецьке кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 16.04.2018 № 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська» 1 1 Тролейбусні маршрути: № 43 – Кібцентр – Дарницька площа 7 7 № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська» 14 14 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 205 – Ленінградська площа – Індустріальний шляхопровід 10 10 № 422 –вул. Бориспільська – вул. Маршальська 13 13 № 233 – станція метро «Лісова» – вул. Лісківська 10 10 № 590 –станція метро «Либідська» – вул. Лісківська 15 15 Бортничанське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 16.04.2018 № 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі 5 5 Вигурівське та Троєщанське кладовища Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 16.04.2018 № 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с. Троєщина) 1 1 2 Військове кладовище Тролейбусні маршрути: 09.05.2018 № 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності 5 2 7 № 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича 4 2 6 № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа 5 2 7 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 432 –вул. Новоукраїнська – Контрактова площа 6 6 № 439 –житловий масив Виноградар – площа Перемоги 12 12 № 558 – проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал 15 15 Жулянське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 16.04.2018 № 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни) 1 1 № 78 – станція метро «Васильківська» – Севастопольська площа 2 2 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 461 –станція метро «Святошин» – Експоцентр України 18 18 № 576 –вул. Академіка Єфремова (Уборевича) – авторинок «Чапаєвка» 8 8 Біличанське кладовище Автобусні маршрути: 16.04.2018 № 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок) 2 2 № 97-К – станція метро «Васильківська» - масив Новобіличі (ринок) 2 2 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 200-К –вул. Ушакова – вул. Гаршина 10 10 № 202 –вул. Булаховського – станція метро «Святошин» 10 10 № 408 –вул. Булаховського – залізнична станція «Київ-Волинський» 14 14 № 417 – вул. Підлісна – Контрактова площа 18 18 № 497 – станція метро «Академмістечко» – вул. Г. Наумова 10 10 Куренівське кладовище Тролейбусні маршрути: 16.04.2018 № 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності 5 5 № 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності 19 19 № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна» («Петрівка») 6 6 № 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук’янівська» 5 5 № 33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал 7 7 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 219–станція метро «Контрактова площа» – Діагностичний центр 8 8 № 518 –вул. Сирецька – Севастопольська площа 18 18 № 525 –станція метро «Почайна» («Петрівка») – просп. Рокосовського 8 8 № 558 –просп. Свободи – Центральний вокзал 15 15 Биківнянське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 17.04.2018 № 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биківня) 2 2 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 498 –станція метро «Лісова» – вул. Вершигори 14 14 Байкове кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 17.04.2018 № 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал 1 7 8 № 5-К – вул. Ізюмська – вул. Байкова 4 4 № 12 – вул. Ізюмська - Південний залізничний вокзал 3 3 № 20 – станція метро «Льва Толстого» – овочева база «Корчувате» 9 9 № 29 – вул. Байкова – станція метро «Печерська» 3 3 № 29К – вул. Байкова – Володимирський ринок 2 2 Тролейбусні маршрути: № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська 3 3 № 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал 12 12 № 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту» 9 9 № 40-К – Кадетський гай – вул. Жилянська 8 8 № 42 – вул. Дегтярівська – станція метро «Либідська» 15 15 № 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська» 14 14 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова 14 1 15 № 412К –вул. Квітки-Основ’яненка – площа Льва Толстого 2 2 № 450 –вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр 16 16 № 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського 3 1 4 № 477 –станція метро «Шулявська» – Московська площа 14 14 № 507 – Південний залізничний вокзал – вул. Сірка 15 15 № 520 –стація метро «Либідська» – музей історії України у Другій світовій війні 8 8 № 539 – Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Ракетна 7 7 Міське кладовище Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: 18.04.2018 № 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник 3 1 4 № 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище 3 3 № 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив 5 5 5 № 90 – вул. Григоровича-Барського – Інтернаціональна площа 6 2 8 № 90К – станція метро «Святошин» – Інтернаціональна площа 4 4 Тролейбусні маршрути: № 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого 12 12 № 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа 8 8 № 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі» 6 6 № 25 – просп. Свободи – станція метро «Почайна» («Петрівка») 66 6 № 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки» 8 8 № 35 – вул. Івашкевича – станція метро «Дорогожичі» 4 4 Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище 7 1 8 № 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки» 7 1 8 № 186 –станція метро «Святошин» – вул. Стеценка 7 7 № 223 –вул. Туполєва – Південний залізничний вокзал 16 16 № 226 –станція метро «Нивки» – с. Пуща-Водиця 10 10 № 410 – станція метро «Нивки» – станція метро «Почайна» («Петрівка») 8 8 № 437 –вул. Чорнобильська – вул. Наталії Ужвій 15 15 № 439 –житловий масив Виноградар – площа Перемоги 12 12 № 451 –вул. Саратовська – Контрактова площа 14 14 № 465 –проспект Свободи – Південний залізничний вокзал 12 12 № 518 – вул. Сирецька – Севастопольська площа 18 18 № 537 – станція метро «Нивки» – площа Тараса Шевченка 7 1 8

Джерело - сайт КМДА