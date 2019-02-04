Київрада розірвала договори зі скандальним забудовником Осокорків

31 січня депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

За розірвання договору з компанією «Контактбудсервіс» проголосували 77 депутатів.

Як відомо, забудовник орендував п'ять ділянок на Осокорках площею майже 91 гектар.

27 листопада земельна комісія Київради підтримала проект рішення про розірвання договору оренди з компанією «Контактбудсервіс», укладеного 2005 року, через борг перед містом, а також через те, що ділянка не була освоєна в перші три роки. Борг забудовника перед містом становить 72 млн грн.

Нагадаємо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду розглянути в другому читанні рішення про розірвання договору оренди землі із забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках.