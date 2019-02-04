Київрада розірвала договори зі скандальним забудовником Осокорків | Дарниця.org

Київрада розірвала договори зі скандальним забудовником Осокорків

Розміщено Пн, 04/02/2019 - 16:01

31 січня депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».
За розірвання договору з компанією «Контактбудсервіс» проголосували 77 депутатів.
Як відомо, забудовник орендував п'ять ділянок на Осокорках площею майже 91 гектар.
27 листопада земельна комісія Київради підтримала проект рішення про розірвання договору оренди з компанією «Контактбудсервіс», укладеного 2005 року, через борг перед містом, а також через те, що ділянка не була освоєна в перші три роки. Борг забудовника перед містом становить 72 млн грн.
Нагадаємо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду розглянути в другому читанні рішення про розірвання договору оренди землі із забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках.

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