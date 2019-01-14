Київ затвердив бюджет на 2019 рік

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили бюджет та програму соцекономрозвитку столиці на 2019 рік.

Найбільші суми, традиційно, спрямовано на три галузі: освіту, охорону здоров’я та соціальний захист. Йдеться про цифри розміром у 17,9 млрд грн, 10,7 млрд грн та 8,8 відповідно. Загалом, видатки та доходи бюджету становлять 57,4 мільярда гривень.

«Щодо транспортної інфраструктури – тут видатки у межах 7 мільярдів гривень. Фінансування житлово-комунального господарства становить 5,5 мільярда гривень. На галузь культури передбачено 1,4 мільярда гривень та 847 мільйонів – на фізичну культуру та спорт», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку на 2019 рік, серед основних пріоритетів столиці в наступному році буде зведення Подільського мостового переходу через Дніпро, будівництво метрополітену на Виноградар, реконструкція Шулявського шляхопроводу. Загалом капітальні видатки на транспортну галузь становлять майже 4,5 мільярдів гривень.

«Також за ці кошти місто має намір реставрувати Київський фунікулер та трамвайну лінію по вулиці Алма-Атинській. І одне з найважливішого – продовжуємо відновлювати столичні дороги та комунальний транспорт. Капремонти рухомого складу обійдуться місту в 50 мільйонів гривень, а міських доріг – 714 мільйонів. Майже стільки вкладе столиця й у зовнішнє освітлення вулиць», – пояснив Андрій Странніков.

Модернізації зазнає й житлово-комунальна галузь. На капітальні ремонти будинків, теплових мереж, заміну ліфтів, асфальтування прибудинкових територій виділено 4,75 млрд грн. У межах цієї суми місто планує і будівництво «Доступного житла» та житлових будинків для учасників АТО, а також придбання квартир для черговиків.

«Декілька цифр у галузі ЖКГ. Модернізація систем теплопостачання обійдеться місту в 550 мільйонів гривень. 484 мільйони направляємо на будівництво та реконструкція каналізаційних колекторів. На капремонти та заміну ліфтів міська рада спрямувала 370 мільйонів гривень, а на програму «70/30» – 130 мільйонів», – підкреслив голова комісії.

Планується також наступного року завершити реконструкцію школи №42, що у Дніпровському районі та 5 садочків в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах столиці. Загалом, капітальні видатки на освітню галузь становлять 1,7 млрд грн.

Трохи менше – 1,57 млрд грн капвидатків передбачено на охорону здоров'я та соціальний захист. Ці кошти, в першу чергу, будуть спрямовані на будівництво та реконструкцію медичних закладів.

Протягом 2019 року модернізуватимуть і заклади культури та спорту.