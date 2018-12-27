Кияни зможуть екологічно утилізувати новорічні ялинки в усіх районах столиці
Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктів збору, що відкриють із 02 січня у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок, які будуть передрібнені у тріску для подальшого їх використання у виробничих потребах.
«Закликаємо киян запланувати не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію в один із пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 02 січня 2019 року», – додав чиновник.
Зазначимо, що у минулому році комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 10 тисяч ялинок, а у 2017 році – 5 тисяч ялинок.
Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи
|
№ п\п
|
Район
|
Адреса
|
Початок роботи пунктів прийому
|
Відповідальна особа
|
Години роботи
|
1.
|
КП УЗН Голосіївського району
|
просп. Голосіївський, 87-Г
|
02.01.2019
|
Пищолко Дмитро Васильович,
095-272-99-97
|
Пн-Чт 8:00-17:00
Пт 8:00-15:45
|
2.
|
КП УЗН Дарницького району
|
вул. Тростянецька, 58-А
|
02.01.2019
|
Гузенко Роман Володимирович, 067-656-29-11
|
Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45
|
3.
|
КП УЗН Деснянського району
|
вул. Електротехнічна, 26
|
02.01.2019
|
Очкуров Вадим Сергійович,
067-371-94-76
|
Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45
|
4.
|
КП УЗН Дніпровського району
|
вул. Визволителів, 6
|
02.01.2019
|
Степоненко Наталія Олексіївна
594-82-07
|
Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45
|
5.
|
КП УЗН Оболонського району
|
просп. С. Бандери, 26-А
|
02.01.2019
|
Бондар Олена Михайлівна
097-751-48-35
|
Пн-Чт 8:00-17.00 Пт 8:00-15:45
|
6.
|
КП УЗН Печерського району
|
вул. Залізничне шосе, 1
|
02.01.2019
|
Завалішева Валентина, 093-328-85-85
|
Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45
|
7.
|
КП УЗН Подільського району
|
вул. Дмитрівська, 16-А (Куренівка).
|
01.01.2019
|
Денесюк І. І. 093-352-87-84
|
Пн-Пт 8:00-17:00
|
8.
|
КП УЗН Святошинського району
|
вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки»)
|
02.01.2019
|
Софур Анатолій Іванович,
093-297-72-73
|
Пн-Пт 8:00-17.00
|
9.
|
КП УЗН Солом’янського району
|
вул. Новопольова, 95-А
|
вже працює
|
Яцький Володимир Анатолійович, 096-669-72-23
|
Пн-Пт 8.00-17:00
|
10.
|
КП УЗН Шевченківського району
|
узвіз Герцена, 6.
|
22.12.2018
|
Мельник Вадим Васильович,
093-495-00-80
|
Пн-Пт 8:00-16:00, Сб-Нд 10:00-16:00
|
11.
|
КП «Дарницьке ЛПГ» Дарницьке лісництво
|
Бориспільське шосе, 23 км
|
02.01.2019
|
Григоров Олександр Анатолійович, 067-317-87-69
|
Пн-Пт 8:30-17:30
|
12.
|
КП «Дарницьке ЛПГ» Дніпровське лісництво
|
просп. Броварський, 2-А
|
02.01.2019
|
Слубко Анатолій Васильович,
050-445-37-60
|
Пн-Пт 8:30-17:30
|
13.
|
КП «Дарницьке ЛПГ» Білодібровне лісництво
|
вул. Радистів, 1-В
|
02.01.2019
|
Макодзьоба Василь Миколайович, 050-461-32-40
|
Пн-Пт 8:30-17:30
|
14.
|
КП «Дарницьке ЛПГ» Микільське лісництво
|
Микільське лісництво
|
02.01.2019
|
Мошняцький Олег Васильович, 050-445-37-64
|
Пн-Пт 8:30-17:30
|
15.
|
КП «Дарницьке ЛПГ» Броварське лісництво
|
Броварське лісництво, кв № 72
|
02.01.2019
|
Волевач Олександр Михайлович, 067-419-03-81
|
Пн-Пт 8:30-17:30
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