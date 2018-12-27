Кияни зможуть екологічно утилізувати новорічні ялинки в усіх районах столиці

Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктів збору, що відкриють із 02 січня у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок, які будуть передрібнені у тріску для подальшого їх використання у виробничих потребах.

«Закликаємо киян запланувати не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію в один із пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 02 січня 2019 року», – додав чиновник.

Зазначимо, що у минулому році комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 10 тисяч ялинок, а у 2017 році – 5 тисяч ялинок.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи