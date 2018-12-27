Кияни зможуть екологічно утилізувати новорічні ялинки в усіх районах столиці | Дарниця.org

Кияни зможуть екологічно утилізувати новорічні ялинки в усіх районах столиці

Розміщено Чтв, 27/12/2018 - 13:05

Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктів збору, що відкриють із 02 січня у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок, які будуть передрібнені у тріску для подальшого їх використання у виробничих потребах.
«Закликаємо киян запланувати не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію в один із пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 02 січня 2019 року», – додав чиновник.
Зазначимо, що у минулому році комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 10 тисяч ялинок, а у 2017 році – 5 тисяч ялинок.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи

№ п\п

Район

Адреса

Початок роботи пунктів прийому

Відповідальна особа

Години роботи

1.

КП УЗН Голосіївського району

просп. Голосіївський, 87-Г

02.01.2019

Пищолко Дмитро Васильович,

095-272-99-97

Пн-Чт 8:00-17:00

Пт 8:00-15:45

2.

КП УЗН Дарницького району

вул. Тростянецька, 58-А

02.01.2019

Гузенко Роман Володимирович, 067-656-29-11

Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45

3.

КП УЗН Деснянського району

вул. Електротехнічна, 26

02.01.2019

Очкуров Вадим Сергійович,

067-371-94-76

Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45

4.

КП УЗН Дніпровського району

вул. Визволителів, 6

02.01.2019

Степоненко Наталія Олексіївна

594-82-07

Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45

5.

КП УЗН Оболонського району

просп. С. Бандери, 26-А

02.01.2019

Бондар Олена Михайлівна

097-751-48-35

Пн-Чт 8:00-17.00 Пт 8:00-15:45

6.

КП УЗН Печерського району

вул. Залізничне шосе, 1

02.01.2019

Завалішева Валентина, 093-328-85-85

Пн-Чт 8:00-17:00 Пт 8:00-15:45

7.

КП УЗН Подільського району

вул. Дмитрівська, 16-А (Куренівка).

01.01.2019

Денесюк І. І. 093-352-87-84

Пн-Пт 8:00-17:00

8.

КП УЗН Святошинського району

вул. Бетховена, 8 (виробнича база парк «Совки»)

02.01.2019

Софур Анатолій Іванович,

093-297-72-73

Пн-Пт 8:00-17.00

9.

КП УЗН Солом’янського району

вул. Новопольова, 95-А

вже працює

Яцький Володимир Анатолійович, 096-669-72-23

Пн-Пт 8.00-17:00

10.

КП УЗН Шевченківського району

узвіз Герцена, 6.

22.12.2018

Мельник Вадим Васильович,

093-495-00-80

Пн-Пт 8:00-16:00, Сб-Нд 10:00-16:00

11.

КП «Дарницьке ЛПГ» Дарницьке лісництво

Бориспільське шосе, 23 км

02.01.2019

Григоров Олександр Анатолійович, 067-317-87-69

Пн-Пт 8:30-17:30

12.

КП «Дарницьке ЛПГ» Дніпровське лісництво

просп. Броварський, 2-А

02.01.2019

Слубко Анатолій Васильович,

050-445-37-60

Пн-Пт 8:30-17:30

13.

КП «Дарницьке ЛПГ» Білодібровне лісництво

вул. Радистів, 1-В

02.01.2019

Макодзьоба Василь Миколайович, 050-461-32-40

Пн-Пт 8:30-17:30

14.

КП «Дарницьке ЛПГ» Микільське лісництво

Микільське лісництво

02.01.2019

Мошняцький Олег Васильович, 050-445-37-64

Пн-Пт 8:30-17:30

15.

КП «Дарницьке ЛПГ» Броварське лісництво

Броварське лісництво, кв № 72

02.01.2019

Волевач Олександр Михайлович, 067-419-03-81

Пн-Пт 8:30-17:30

 

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