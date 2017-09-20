Киян ознайомили з новаціями при оплаті житлово-комунальних послуг

За інформацією КМДА, у квитанціях за спожиту воду та водовідведення за серпень 2017 року, яку кияни отримають у вересні, відбулися деякі зміни, покликані надати споживачам більш детальну та зрозумілу інформацію. Про це зазначила під час прес-брифінгу щодо роз’яснення інформації в рахунках за житлово-комунальні послуги заступник директора структурного відокремленого підрозділу роботи зі споживачами ЦКС Вікторія Вітман.

Так, за її словами, міни стосуються таких полів:

«борг/переплата» – містить дані про фінансовий стан в особовому рахунку на початок місяця, за який проводиться нарахування;

«субсидія/пільга» – містить суму нарахованої у поточному місяці пільги або субсидії;

«обов’язкова плата» – із приміткою про те, що зазначені суми мають інформаційний характер.

Також є нове поле у блоці нарахувань за холодну воду – «Для нарахувань на наступний місяць», в яке треба вносити покази квартирних лічильників.

У верхній частині повідомлення з’явився абонентський номер споживача. Окрім того, у кожному блоці є інформація про виконавця послуги.

Заступник директора Департаменту соціальної політики – начальник управління пільг, державної та регіональної допомоги КМДА Максим Бученко, розповів про зміни у процедурі надання субсидій, передбачених постановою КМУ № 509 від 18.08.2017 р. Він підкреслив, що для отримання пільг споживачам необхідно вчасно розраховуватись за послуги ЖКГ.

Нагадаємо, відповідно до Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», який набрав чинності 2 серпня 2017 року, абоненти повинні надавати постачальникам показання приладів обліку.

«Для нарахувань, які б відповідали фактичним обсягам споживання, необхідно щомісячно – після 10-го числа – повідомляти дані лічильників холодного і гарячого водопостачання», – наголосив Юрій Терещенко, заступник директора Розрахункового департаменту «Київводоканалу».

Передавати дані можна одним із наступних способів (на вибір):

• записати показання у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. Обов’язково зверніть увагу оператора на необхідність коректного внесення показань у систему;

• через сайт vodokanal.kiev.ua:

- за посиланням: «Лічильники – надати показники»;

- за посиланням: «Особистий кабінет» (працює у тестовому режимі).

• за допомогою мобільних додатків «Viber» і «Telegram». Для цього необхідно встановити будь-який із них на смартфон, знайти та приєднатись до паблік-аккаунту «Київводоканал», відправити тестове повідомлення. Далі потрібно діяти за інструкцією Viber-бота або Telegram-бота;

• за телефоном контакт-центру «Київводоканалу»: (044)-202-02-02 – у будь-який час можна продиктувати дані на автовідповідач, не очікуючи з’єднання з оператором. Або ЦКС: (044)-247-40-40;

• через центри обслуговування «Київводоканалу» та ЦКС;

• через оновлений сайт «Центральної диспетчерської служби з питань житлово-комунального господарства» із розширеним спектром сервісів, на якому окремо виділені питання «Київводоканалу».

Нагадаємо, що згідно розпорядження КМДА №668 від 06.06.2017 затверджено нові тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій. Нарахування за цим документом почали проводити з липня. Отже, у серпні за адресами, де виявлені випадки відсутності або неякісного надання послуг, здійснений перерахунок. Сума корегування відображена у графі «Перерахунок» платіжного повідомлення. Загалом у Києві за липень-серпень перерахунок склав майже 4,5 млн грн.

У тариф входять такі послуги:

• технічне обслуговування ліфтів;

• прибирання прибудинкової території;

• прибирання сходових кліток;

• обслуговування систем диспетчеризації;

• освітлення місць загального користування;

• технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем;

• поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання;

• полив дворів, клумб та газонів;

• простій ліфтів;

• технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення;

• обслуговування димовентеляційних каналів.