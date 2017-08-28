Кілька тижнів тому, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював неймовірно красивий куточок доброї казки по вул. Ревуцького, 7а. Нагадаємо, що мешканці вищезгаданого будинку власними силами облаштували такий оригінальний і еклектичний громадський простір.

А наразі Вашій увазі пропонується ексклюзивний коментар автора даного проекту – Віктора Решетника. Пан Віктор детально розповідає про зародження ідеї, творчий шлях та плани на майбутнє.

Також, помічниця Віктора Решетника – пані Наталія люб’язно провела вичерпну екскурсію по всім експонатам куточку доброї казки!

Зрозуміло, що в даний проект вкладено душу, час, роботу і власні кошти. На жаль, всі об’єкти потребують ретельного догляду, реставрації, охорони, тощо. Якщо у Вас є можливість допомогти авторам (деревиною, різбярськими інструментами, фарбою, лаком, коштами врешті-решт): (067) 693-27-64 (Віктор), (067) 449-48-12 (Наталія).

Зробимо добру справу разом!