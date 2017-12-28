Куди будуть витрачатися бюджетні кошти Києва наступні два роки?

Депутати Київської міської ради підтримали проект Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. У наступному році на фінансування об’єктів будівництва та реконструкції спрямовано понад 5 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«На розвиток транспортної інфраструктури міста закладено 2,8 млрд грн. Найбільші суми будуть направлені на будівництво метрополітену на житловий масив «Виноградар» – 1,5 млрд грн, Подільський мостовий перехід через р. Дніпро – 1 млрд грн, розробку ТЕО для початку будівництва четвертої гілки метро на житловий масив «Троєщина» – 20 млн грн на будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній – 95,8 млн грн. Також на розвиток дорожньої інфраструктури передбачається спрямувати кошти Дорожнього фонду у сумі 1 153,1 млн грн», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зауважив, що на житлово-комунальне господарство передбачено спрямувати 762,6 млн грн. За рахунок цих коштів продовжать роботи з будівництва та реконструкції об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства – 256,5 млн грн, реконструкції теплових мереж і котелень – 109,4 млн грн та впровадження енергоефективних заходів (встановлення індивідуальних теплових пунктів, теплолічильників та сонячних колекторів тощо).

«Ми продовжуємо повертати Києву статус найзеленішої столиці Європи та створювати належні умови для відпочинку киян. Так, на реконструкцію та благоустрій парків і зон відпочинку заплановано витратити 159,2 млн грн. Крім того, нарешті ми розпочнемо будівництво муніципального притулку для безпритульних тварин і передбачаємо на ці цілі 30,2 млн грн», – розповів Микола Поворозник.

На освітню галузь спрямують 588,5 млн грн. «Ми продовжуємо розвивати мережу освітніх закладів столиці. Мова йде про будівництво нових шкіл та реконструкцію дитсадків. Так, приміром, у Дарницькому районі столиці планується будівництво школи на 1080 учнівських місць. На це у програмі соцекономрозвитку ми заклали 200 млн. грн. Також у Дарницькому районі маємо реконструювати дитсадок №652. Вартість проекту 61,5 млн грн. Ще понад 21 млн грн піде на реконструкцію ДНЗ № 658 у Голосіївському районі. Фактично по 18 млн грн ми заклали на реконструкцію школи на вул. Путилівській, 35 та відновлення будівлі на території школи № 5 на вул. Тимірязєвська, 36”, - зазначив Андрій Странніков.

«У наступному році у міському бюджеті заплановано кошти на розвиток мережі спортивних закладів у сумі 116,5 млн грн, зокрема, на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Радужній, 33-А, легкоатлетичного манежу на просп. П. Тичини, 18 та реконструкцію стадіону «Русанівець на бульварі Ігоря Шамо», – зазначив Микола Поворозник.

Крім того, капітальні вкладення у галузь «Культура та мистецтво» складуть 291,1 млн грн, що дозволить завершити реставрацію школи мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського, розпочати комплексну реконструкцію київського зоопарку та продовжити реставрацію театру оперети.

Програму соціально-економічного розвитку на 2018 рік підтримали 94 депутати.