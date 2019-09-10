Кто за проезд с улицы Коллекторной на улицу Софии Русов?

Жители столичных Осокорков создали петицию на сайте горсовета о разблокировке проезда с улицы Коллекторной на улицу Софии Русовой. В настоящее время использование указанного выше направления невозможно, поскольку на указанном пути построена автомобильная стоянка, а проезд засыпан. Автор петиции требует провести проверку законности построенной автостоянки и разблокировать проезд.

Автор петиции требует:

1. Провести проверку законности построенной автостоянки на отрезке дороги от улицы Коллекторной до улицы Софии Русовой и других сооружений с совершением соответствующих действий согласно действующему законодательству по результатам проверки;

2. Разблокировать проезд по вышеуказанному направлению;

3. Привести отрезок пути от улицы Коллекторная до улицы Софии Русовой в соответствии с государственными нормами и стандартами Украины по эксплуатационного состояния и содержания дорог.

Также автор петиции отмечает, что важность разблокирования дороги от улицы Коллекторная до улицы Софии Русовой заключается в том, что жители и гости жилого массива Осокорки смогут быстрее добраться до пункта назначения и “проводить больше времени за полезными делами, а не в пробках”.

Источник: kievvlast.com.ua