Кто за проезд с улицы Коллекторной на улицу Софии Русов? | Дарниця.org

Кто за проезд с улицы Коллекторной на улицу Софии Русов?

Розміщено Втр, 10/09/2019 - 19:53

Жители столичных Осокорков создали петицию на сайте горсовета о разблокировке проезда с улицы Коллекторной на улицу Софии Русовой. В настоящее время использование указанного выше направления невозможно, поскольку на указанном пути построена автомобильная стоянка, а проезд засыпан. Автор петиции требует провести проверку законности построенной автостоянки и разблокировать проезд.

Автор петиции требует:

1. Провести проверку законности построенной автостоянки на отрезке дороги от улицы Коллекторной до улицы Софии Русовой и других сооружений с совершением соответствующих действий согласно действующему законодательству по результатам проверки;

2. Разблокировать проезд по вышеуказанному направлению;

3. Привести отрезок пути от улицы Коллекторная до улицы Софии Русовой в соответствии с государственными нормами и стандартами Украины по эксплуатационного состояния и содержания дорог.

Также автор петиции отмечает, что важность разблокирования дороги от улицы Коллекторная до улицы Софии Русовой заключается в том, что жители и гости жилого массива Осокорки смогут быстрее добраться до пункта назначения и “проводить больше времени за полезными делами, а не в пробках”.

Источник: kievvlast.com.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло