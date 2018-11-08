Крымская татарка с жёлтыми тюльпанами, Ступка старший... | Дарниця.org

Крымская татарка с жёлтыми тюльпанами, Ступка старший...

Розміщено Чтв, 08/11/2018 - 21:33

В Киеве на платформе метро Осокорки художники создали на стене портрет украинского актера Богдана Ступки-старшего.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Рисунок стал уже четвертым на этой станции метро. Работа еще не закончена, но на рисунке уже можно узнать образ актера, который подмигивает.

На станции метро "Осокорки" в Киеве продолжается создание грандиозного мурала. Сейчас художник из Коста-Рики продолжает работу над той частью картины, где будет показана депортация крымских татар.

На стене станции за ночь появились желтые тюльпаны. Они дополняют портрет девушки в национальном крымскотатарском головном уборе.

Источник: www.segodnya.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло