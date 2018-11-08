Крымская татарка с жёлтыми тюльпанами, Ступка старший...

В Киеве на платформе метро Осокорки художники создали на стене портрет украинского актера Богдана Ступки-старшего.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Рисунок стал уже четвертым на этой станции метро. Работа еще не закончена, но на рисунке уже можно узнать образ актера, который подмигивает.

На станции метро "Осокорки" в Киеве продолжается создание грандиозного мурала. Сейчас художник из Коста-Рики продолжает работу над той частью картины, где будет показана депортация крымских татар.

На стене станции за ночь появились желтые тюльпаны. Они дополняют портрет девушки в национальном крымскотатарском головном уборе.

Источник: www.segodnya.ua