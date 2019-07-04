Кругообіг Дарницьких МАФів. | Дарниця.org

Кругообіг Дарницьких МАФів.

Розміщено Чтв, 04/07/2019 - 15:18

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював демонтаж малих архітектурних форм, випадки знесення або перенесення яких значно почастішали у районі.
Але окрім зникнення МАФів, існує ще й поява: на багатостраждальному перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової з’явився так би мовити «новий», але вже побитий кіоск.

Так би мовити «новий» ще й тому, бо раніше він розташовувався по вул. Ревуцького, 38-40.

А наразі його привезли на вищезгадане пожвавлене перехрестя.

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