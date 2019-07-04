Кругообіг Дарницьких МАФів.

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював демонтаж малих архітектурних форм, випадки знесення або перенесення яких значно почастішали у районі.

Але окрім зникнення МАФів, існує ще й поява: на багатостраждальному перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової з’явився так би мовити «новий», але вже побитий кіоск.

Так би мовити «новий» ще й тому, бо раніше він розташовувався по вул. Ревуцького, 38-40.

А наразі його привезли на вищезгадане пожвавлене перехрестя.