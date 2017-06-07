Круглий стіл «Вплив безвізового режиму на духовне оновлення України»

05 липня в Дарницькій РДА пройшов круглий стіл на тему «Вплив безвізового режиму на духовне оновлення України».

На вищезгаданому заході взяли участь представники громадських організацій, кандидати філософських наук, мислителі, духовенство, дослідники, співробітники Дарницької РДА та безпосередньо громадяни з активною життєвою позицією.

Організаторами заходу були надані наступні практичні висновки та рекомендації: прискорення темпів євроінтеграції України можливе завдяки зростанню ролі міжособистісних контактів з громадянами держав-членів ЄС внаслідок запровадження безвізового режиму для поїздок.

Широке ознайомлення з кращими прикладами організації суспільного життя сприятиме їх імплементації в українську практику.

Водночас, мають цілеспрямовано застосовуватися особливі просвітницькі зусилля з метою прищеплення європейського розуміння природи відносин «громадянин –влада», що полягає у їх нерозривному взаємозв’язку, відповідальності людей за вибір тих, хто уповноважується ними здійснювати управління на усіх рівнях.

Лише тоді взаємна повага і довіра між владними інституціями та громадянами буде нормою якісно нового життя, а кожна особа почуватиметься господарем своєї країни.

Суб’єктам громадянського суспільства, спроможним здійснювати позитивний вплив на духовну сферу свідомості, бажано приділяти окрему увагу відповідним питанням ціннісного орієнтування, взаємодіючи при цьому з усіма заінтересованими державними і самоврядними структурами.