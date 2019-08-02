КП "Управління цегельних навалень"здійснило благоустрій зеленої зони. | Дарниця.org

КП "Управління цегельних навалень"здійснило благоустрій зеленої зони.

Розміщено Птн, 02/08/2019 - 16:51

Протягом останніх 3-х місяців на зеленій зоні біля паркану середньої загальноосвітньої школи №296 (вул. Кошиця, 8) знаходиться купа перебитої цегли.

Зелена зона зіпсована не тільки постійно припаркованими тут автівками, а вже й купою цегли! На жаль, всім байдуже – навіть Дарницькій РДА, будівля якої легко проглядається з «цегляного газону»…

Можливо, чиновники таки помітять проблеми і дадуть вказівку ліквідувати дане неподобство? Чи й надалі будуть ігнорувати проблему?

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