КП «Міський магазин» за перший тиждень року демонтувало 2 пересувні засоби роздрібної торгівлі у Дарницькому районі

Протягом першого тижня 2019 року КП «Міський магазин» демонтувало 2 пересувних засоби дрібнороздрібної торгівлі у Дарницькому районі, що належать одній торговій мережі. Ці об'єкти були встановлені самовільно.

Були демонтовані (переміщені) наступні 2 самовільно розміщених засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі:

1 автолавка з продажу промислових товарів на вул. Алма-Атинська, 2;

1 автолавка з продажу продуктових товарів на вул. Харченко кут вул. Медоносна, мкр. Бортничі.