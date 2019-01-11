КП «Міський магазин» за перший тиждень року демонтувало 2 пересувні засоби роздрібної торгівлі у Дарницькому районі | Дарниця.org

КП «Міський магазин» за перший тиждень року демонтувало 2 пересувні засоби роздрібної торгівлі у Дарницькому районі

Розміщено Птн, 11/01/2019 - 12:03

Протягом першого тижня 2019 року КП «Міський магазин» демонтувало 2 пересувних засоби дрібнороздрібної торгівлі у Дарницькому районі, що належать одній торговій мережі. Ці об'єкти були встановлені самовільно.
Були демонтовані (переміщені) наступні 2 самовільно розміщених засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі:
1 автолавка з продажу промислових товарів на вул. Алма-Атинська, 2;
1 автолавка з продажу продуктових товарів на вул. Харченко кут вул. Медоносна, мкр. Бортничі.

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